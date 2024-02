Nach Grammy-Gig: Tracy Chapmans „Fast Car“ wieder in den Charts

Nachdem Tracy Chapman gemeinsam mit Luke Combs bei den 66. Grammys ihren Song „Fast Car“ live aufführte, findet sich der Song jetzt wieder in den iTunes-Charts. 36 Jahre nach der Veröffentlichung darf sich die Singer-Songwriterin über vordere Platzierungen in den „Top 10 Song Charts“ und den „Top 10 Album Charts“ freuen.

Gleich drei top Chart-Platzierungen für Tracy Chapman

Die 59-Jährige hat seit 2009 nur drei Mal vor Kameras live gespielt und genießt generell lieber ein ruhiges Leben statt Glamour in Dauerschleife. Für die Grammy Awards 2024 machte sie eine Ausnahme und brachte „Fast Car“ live auf die Bühne der Preisverleihung. Sie spielte Gitarre und sang und wurde dabei von Luke Combs unterstützt. Der Country-Sänger hatte 2023 ein Cover ihres Stücks veröffentlicht und schaffte es damit bereits für einen längeren Zeitraum in die „Billboard Hot 100“.

Direkt nach ihrem Grammy-Auftritt wurde Chapmans Originalsong aus dem Jahr 1988 so oft runtergeladen, dass er sich mittlerweile auf dem zweiten Platz der Top-Songs in den iTunes-Charts wiederfindet. Und auch Luke Combs Cover-Version reiht sich in den Single-Charts hinter ihr an vierter Stelle ein.

Chapmans Album „Tracy Chapman“ sowie ihre „Greatest Hits“ trenden derzeit besonders.

„Fast Car“ wurde schon häufiger gecovert

Ein weiteres, kleines Revival von „Fast Car“ gab es bereits im Jahr 2015. Da coverten Jonas Blue und Dakota den Track und erreichten mit ihrer Version den vierten Platz in den Charts. Insgesamt 41 Wochen lang hielt sich der Song damals in den Hitlisten.