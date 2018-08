Zugegeben, es ist nur eine Momentaufnahme. Aber wann waren zum letzten Mal echte Jazz-Platten unter den ersten zehn Alben der deutschen Charts? Und gleich zwei auf einmal! Außerhalb der eigenen Genre-Hitparade, die friedlich und oft genug wenig beachtet in der Nische schmort. So richtig knallig im Rampenlicht neben Deutsch-­Rappern und der aufgemöbelten LP-Legende „Appetite For Destruction“ von Guns N’ Roses!

Weiterlesen Die besten Jazz-Alben aller Zeiten: Miles Davis – „Kind of Blue“ Mit der Wahl eines nahezu perfekt aufspielenden Ensembles legte Miles Davis den Grundstein für ein Album, das selbst Nicht-Jazz-Hörer kennen und lieben. Das Saxofon macht es möglich. Da ist einerseits Westcoast-Wizard Kamasi Washington, 37, der mit furiosem Spiel auf „Heaven And Earth“ an die Jetztzeit andockt. Und da ist der Titan John Coltrane, der bereits im Juli 1967 verstarb. Verschollen geglaubtes Studiomaterial, das unter dem Titel „Both Directions At Once – The Lost Album“ erschien und weltweit euphorisch rezipiert wurde, löste einen fast popmäßigen Buzz aus.

Jazz mit HipHop-Wumms

Noch fahren keine tiefergelegten Lambos mit Tracks von Coltrane im Auto-Stereo über die Neuköllner Sonnenallee, doch die sich sonst so dezent gebende Jazz-­Gemeinde schlug im Fachhandel mächtig zu. Mit hohem Vinyl-Kaufanteil, versteht sich, was in der Berechnung der Charts sehr vorteilhaft ist. Kamasi Washington ist es gelungen, nach seinem Gastspiel bei Kendrick Lamar auch in den eigenen Songs jenen (HipHop-)Wumms zu erzeugen, der heute wohl nötig ist, um außerhalb elitärer Zirkel wahrgenommen zu werden.

Weiterlesen Die besten Jazz-Alben aller Zeiten: John Coltrane – „A Love Supreme“ „A Love Supreme“ zeigt trefflich, wie John Coltrane seine auch technisch virtuosen Experimente mit Harmonie und Rhythmus perfekt in eine freie und abstrakte, dabei melodische und groovende Intensität überführt hatte Es ist nur ein musikalisches Wetterleuchten zwischen Schlagerland und öden Angeberversen – dennoch ein schönes Signal, dass es in der kommerziellen Statistik zur Abwechslung Ausreißer in die Qualitätszone gibt. Ob das „dem Jazz“ in seiner ganzen Bandbreite nutzt, sei mal dahin­gestellt. Vielleicht wirken die Charts als Mutmacher und Energieschub.

16. Mai 1983: Moonwalk-Magie - Mit choreografischer Finesse macht Michael Jackson „Thriller“ zum erfolgreichsten Album aller Zeiten "Ich hielt ‚Billie Jean‘ schon für eine der tollsten Scheiben aller Zeiten, bevor ich Michael bei ,Motown 25‘ sah“, erzählt Antonio „LA“ Reid, früher Boss von Island/Def Jam. „Aber wie er da über die Bühne glitt, das war wie ein Erdbeben. Ich hatte ständig mit Breakdancern zu tun, die solche Sachen probierten, aber geschafft hatte es nie einer. Es sah aus, als wäre er ein Roboter.“ Vor diesem Fernsehauftritt am 16. Mai 1983 zum 25. Jubiläum von Motown hatte Jackson sein Managementbüro mit einer Bitte angerufen: „Besorgt mir einen Hut, so einen coolen Fedora – etwas, das ein Geheimagent tragen würde.“ Jackson wollte „Billie Jean“ bringen, das seit mehreren Wochen auf Platz eins der Singles-Charts stand ... Foto: WireImage, KMazur. All rights reserved.  Fotostrecke: 50 Ereignisse, die den Rock'n'Roll veränderten: die komplette Liste