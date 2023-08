Keith Richards möchte wieder mit Tom Waits zusammenarbeiten

Keith Richards von den Rolling Stones würde gerne wieder mit Tom Waits zusammenarbeiten. Darüber sprach der Gitarrist vor kurzem mit dem britischen Musikmagazin „Uncut“.

Richards hat mit Tom Waits seit ihren ersten Studio-Sessions auf dem 1985er Album „Rain Dogs“ mehrmals kooperiert. Dabei haben sie laut eigenen Angaben immer „großen Spaß“ zusammen gehabt.

In dem Interview sagte Keith Richards: „Mit Tom ist es kein Problem. Wir mussten nichts zusammen machen, wir haben es einfach getan, weil wir zusammen waren. Manchmal schreiben wir Sachen zusammen und manchmal gehen wir zusammen essen oder so. Es ist eine organische Sache und macht großen Spaß. Ich habe es geliebt, mit ihm zu arbeiten, und ich würde es jederzeit wieder tun, Tom!“

Der 79-jährige Musiker war „unglaublich demütig“, als er feststellte, dass die einzige andere Person, mit der Tom Songs geschrieben hat, seine Frau Kathleen Brennan ist. Darüber sagte er: „Kathleen ist ein sehr wichtiger Teil von dem, was er tut. Sie sind ein enges Paar. Ich glaube, er hat immer nur mit Kathleen geschrieben – und mit mir.

Ich habe das erst im Nachhinein herausgefunden und war unglaublich demütig darüber. Die beiden sind ein verdammt schwieriges Duo, in das man einbrechen muss, Mann!“

„Sie ist ein verborgenes Genie. Was für eine großartige Sache für ein Paar, das das tun kann. Mir fällt nur ein anderes Ehepaar ein, das das geschafft hat, nämlich Felice und Boudleaux Bryant, die all die tollen Songs für die Everly Brothers geschrieben haben. Tom und Kathleen erinnern mich tatsächlich an sie. In gewisser Weise ist das, was sie tun, eine sehr traditionelle Sache“, erzählte er weiter.

Keith wünscht sich zudem, dass Tom mehr live auftritt. Er sagte: „Er ist so ein fantastischer Darsteller. Aus dem Nichts zaubert er kleine Tricks hervor, ein bisschen Schatten und Bewegung und schon hat er es. Ich wünschte, er würde mehr Live-Auftritte machen. Ich weiß, dass er sich davor ein wenig scheut, aber ich und viele andere würden das gerne sehen. Gleichzeitig kann man es nur tun, wenn man es will.“