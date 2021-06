Kostenlos zum „Lollapalooza“, wenn man sich impfen lässt!

Foto: Getty Images, Theo Wargo. All rights reserved.

Lollapalooza in Chicago

Jeder, der sich am 26. Juni (dem „Lolla Day“) einen Termin in einer der vier Impfstellen in Chicago wahrnimmt, erhält einen Tagespass für das Musikfestival im Grant Park im Sommer.

Das gab die Stadt laut „Variety“ bekannt. Insgesamt 1200 Freikarten (Tagespässe) stünden zur Verfügung. Auch eine Möglichkeit für bereits geimpfte Einwohner, kostenlos dabei zu sein, soll es geben. Hier wird aber wohl das Los entscheiden.

Impfzentren werden zu „Lollapalooza“-Locations

Die Impf-Standorte werden sich dabei zu „Lollapalooza“-Locations verwandeln – mit DJ-Sets, Werbegeschenken und eben der Möglichkeit, Freikarten zu bekommen. Jedes Zentrum wird Pässe für einen anderen Tag der viertägigen Veranstaltung anbieten.

„Lollapalooza“ wird vom 29. Juli bis zum 1. August in Chicago in gewohnter Manier stattfinden. Headliner sind unter anderem Foo Fighters, Post Malone, Tyler the Creator und Miley Cyrus.