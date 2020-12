Forbes-Ranking: Kylie Jenner verdiente 2020 weltweit am meisten

Wir werfen einen Blick zurück auf den ersten IMA und freuen uns zugleich aufs nächste Mal! #IMA2021

Am 22. November 2019 vergab der Rolling Stone zum ersten Mal in der Berliner Verti Music Hall den Popkulturpreis an Artists aus aller Welt – für den Sound von morgen, für Innovationskraft, wie auch für Haltung. Jetzt feiert der International Music Award (IMA) seinen ersten Geburtstag. Grund genug einmal einen Blick auf die Highlights der Awardshow zu werfen, die glamourös von Emmy-, Tony- und Grammy-Preisträger Billy Porter und Model/Schauspielerin Toni Garrn moderiert wurde. In diesem Jahr muss die Preisverleihung coronabedingt leider ausfallen, aber im nächsten Jahr will der International Music Award auf jeden Fall zurückkommen. Wir freuen uns 2021! Bis…