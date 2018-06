Lollapalooza Berlin 2018: Alle Infos zum Festival mit The Weeknd und Kraftwerk 3D

Sie kommen rüber wie Viper-Room-Millionäre, aber auch 2018 erinnern Guns N'Roses daran, dass sie einst die größte Rockband überhaupt waren. Kritik, Videos, Fotos und Setlist vom Konzert in Berlin

Von Tribünenrand aus hat man einen guten Blick auf den Backstage-Korridor hinter der Bühne des Berliner Olympiastadions. Was zehn Minuten vor dem Auftritt von Guns N'Roses passiert, wäre zu schön, aber auch zu grandios irre, um wahr zu sein. Die Bandmitglieder und ihre Entourage laufen Richtung Bühne, Slash erkennt man schon aus der Ferne am Hut, den riesigen Duff McKagan an seiner Baumbart-artigen Knorrigkeit. Dann aber gehen sie nicht etwa die Treppe rauf, sondern warten hinter der Stage – und nichts passiert. Eine gefühlte Ewigkeit lang. Weil wohl einer fehlt. Schließlich kommt denselben Weg eine abgedunkelte Mercedes-Limousine herangefahren. Sie entlässt…