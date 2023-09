Madonna: „Behind the Scenes“-Foto ihrer Tour-Vorbereitung bereitet Fans wieder Sorgen

Madonna hat mit einem Foto wieder Sorgen bei ihren Fans ausgelöst. Auf Instagram teilte die Sängerin Bilder aus ihrer Vorbereitung zur anstehenden Welttournee. Auf einem davon sieht es so aus, als müsste sie wegen ihrem Knie behandelt werden.

Madonna musste ihr Tour erst verschieben

Die kommende „The Celebration“-Tour von Madonna musste bereits aus gesundheitlichen Gründen verschoben werden. Die 65-Jährige zog sich im Juli eine bakterielle Infektion zu, wegen der sie sogar im Krankenhaus behandelt werden musste. Es war gar die Rede davon, dass sie mit Glück überlebte. Der geplante Tour-Beginn musste daraufhin von Juli auf Oktober rausgezögert werden.

Eine Fotosammlung auf ihrem Instagram-Profil lässt aber ihre Fangemeinde befürchten, dass es wohl wieder zu Verzögerungen kommt. Oder zumindest, dass Madonna nicht bei 100 Prozent ihrer Kräfte ist. In der Sammlung ist zu sehen, wie sich die „Like A Prayer“-Sängerin auf die Tour vorbereitet. Zahlreiche Blicke hinter den Kulissen mit ihren Tänzer:innen und ihrer Crew geben einen Eindruck davon, wie hart die „Queen of Pop“ an ihrem Bühnen-Comeback arbeitet.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Vielleicht arbeitet sie auch zu hart, denn auf einem davon ist Madonna mit einer Eispackung auf dem Knie zu sehen, während zwei ihrer Helfer sie zu behandeln scheinen. Auch ein weiteres Bild zeigt das bandagierte Bein von ihr. Schon auf ihrer letzten Tour machte ihr dieselbe Verletzung zu schaffen.

In den Kommentaren sprachen ihre Fans derweil ihre Genesungswünsche aus, brachten aber auch ihre Sorgen um Madonna zum Ausdruck. „Oh neiiiin. Dein Knie. Ich würde ja sagen, erhol dich erstmal, aber ich gehe zur Show im Oktober in London, von daher sagen ich: Übertreibe es einfach nicht!“, heißt es von ein:er User:in. In einem anderen Kommentar heißt es: „Endlich genug Leidenschaft für das, was du liebst zu tun, aber pass auf dich auf, denn es gibt wichtigere Dine als eine Tour. Wir lieben dich, Madonna.“

Madonnas „The Celebration Tour“ beginnt am 14. Oktober in London. Am 28. und 29. November spielt sie zwei Konzerte in Deutschland, in der Berliner Mercedes-Benz-Arena. Karten sind via Ticketmaster erhältlich und kosten in der Normalpreiskategorie 53,75 bis 352,75 Euro. Der Preis für Platin-Tickets liegt zwischen 179 und 458 Euro.