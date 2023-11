Madonna live in Köln: Tickets, Anfahrt, Support, Setlist und Wetter

Foto: WireImage for Live Nation, Kevin Mazur. All rights reserved.

Madonna ist in Deutschland angekommen. Am Mittwoch, den 15. November, findet das erste von zwei Konzerten in Kölns Lanxess Arena statt, das zweite folgt am 16. November. Einige Tage später spielt die „Queen Of Pop“ dann noch zwei weitere Shows in Berlin. Hier gibt es alle Infos zu den Köln-Terminen und wo es noch Tickets gibt.

Startzeiten und Support

Beide Shows sollen nach Plan um 20.30 Uhr losgehen, der Einlass beginnt um 18 Uhr. Bei den vergangenen Konzerten der „The Celebration“-Tour startete Madonnas Support-Act durchschnittlich drei Stunden nach Einlass. Als Support wurde Bob The Drag Queen angekündigt, sie wird den Abend eröffnen. Madonna selbst wird danach nach ihr ein etwa zweistündiges Konzert spielen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Tickets

Aktuell sind für beide Konzerte noch Karten in verschiedenen Kategorien erhältlich, für den Eröffnungsabend in Köln sind es jedoch nur noch wenige für die klassischen Sitz- oder Stehplätze. Die verschiedenen VIP-Kategorien sind für den 15. November restlos ausverkauft.

Am zweiten Abend, dem 16. November, sieht es etwas anders aus. Sitz- und Stehplätze sind noch einige erhältlich, bei den VIP- und Logen-Paketen wird es langsam knapp. Preislich startet die günstigste Kategorie aktuell bei etwa 105 Euro. Tickets können hier erworben werden.

Setlist

Besucher:innen können mit diesen Hits rechnen, die Madonna bereits bei vergangenen Gigs ihrer aktuellen „The Celebration“-Tour performte:

It’s a Celebration

Nothing Really Matters

Everybody

Into the Groove

Burning Up

Open Your Heart

Holiday

In This Life

Live to Tell

Like a Prayer

Living for Love

Erotica

Justify My Love

Hung Up

Bad Girl

Ballroom interlude

Vogue

Human Nature

Crazy for You

The Beast Within

Die Another Day

Don’t Tell Me

Mother and Father

I Will Survive (Gloria Gaynor Cover)

La Isla Bonita

Don’t Cry for Me Argentina

I Don’t Search I Find

Bedtime Story

Ray of Light

Rain

Like a Virgin

Bitch I’m Madonna

Gimme All Your Luvin’

Celebration

Anfahrt

Die Lanxess-Arena selbst hat bereits darauf hingewiesen, ausreichend Zeit für die Anreise zum Gig einzuberechnen. Für alle, die mit dem Auto an der Location anreisen, stehen die Parkplätze P1 und P2 der Konzerthalle zur Verfügung. Alternativ ist das Parkhaus der Köln Arcaden etwa 15 Minuten zu Fuß entfernt.

Wer innerhalb der Stadt mit dem öffentlichen Nahverkehr anreist, kann die Arena von den Haltestellen Bahnhof Köln Deutz/Messe, Bahnhof Deutz/LANXESS Arena und Deutz Technische Hochschule fußläufig erreichen . Folgende Linien fahren diese Haltestellen an:

Straßenbahn: 1, 3, 4 und 9

Bus: 150, 153, 156, 250 und 260

S-Bahn: S 6, S 11, S 12, S 13

Die aktuellen Liniennetzpläne der Stadt Köln gibt es hier einzusehen.

Alle Besucher:innen, die eine Anreise mit der Bahn planen, sollten den aktuellen GDL-Streik der Deutschen Bahn beachten. Es sind Streikmaßnahmen für den Zeitraum von Mittwochabend, am 15. November, bis einschließlich Donnerstag, den 16. November, angekündigt. Dadurch kommt es in diesem Zeitraum zu massiven Beeinträchtigungen im Fern-, Regional- und S-Bahn Verkehr der Deutschen Bahn. Alle Infos dazu sind hier nachzulesen.

Wer den Besuch des Madonna-Konzerts mit einem Tag in Köln verbinden möchte, kann die Arena auch in einem Spaziergang vom Kölner Dom aus in etwa 25 bis 30 Minuten erreichen und sieht dabei sogar noch den Rhein.

Wetter

Das Wetter in Köln ist aktuell durchwachsen. Für den Abend des 15. November wird kein Regen erwartet und bis zur Nacht zum 16. November werden Tiefsttemperaturen von bis zu 8 Grad erwartet. Am 16. November ist es tagsüber bewölkt mit bis zu 9 Grad. Am Nachmittag und in der Nacht zum 17. November kann es zu Regenschauern kommen, wer also tagsüber vor dem Konzert noch einen Spaziergang durch Köln plant oder abends zu Fuß nach Hause geht, sollte vorsichtshalber einen Regenschirm einpacken.