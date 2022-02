Madonna wird einfach nicht älter

Foto: Getty Images, Win McNamee. All rights reserved.

Madonna 2012 in, Indianapolis, Indiana.

Ist Madonna in einen Jungbrunnen gefallen oder war hier Photoshop am Werk? Endgültig kann diese Frage nur von der Musikerin selbst beantwortet werden. Uns bleibt derweil nur übrig, zu Staunen – über neue Instagram-Fotos, auf denen die 63-Jährige sogar noch jünger aussieht, als ihre 25-jährige Tochter Lourdes.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Madonna (@madonna)

Madonna kennt den Quell der ewigen Jugend

„Ich tue mein Bestes im Badezimmer“ schreibt sie zu ihrem Bild, auf dem sie mit einem Glätteisen hantiert. Nun scheint offensichtlich, dass Madonna seit einiger Zeit der Schönheitschirurgie zugewandt ist. Doch auch der beste Beauty-Arzt vermag es kaum, vier Jahrzehnte gelebtes Leben unsichtbar zu machen. Ihre Fans bei Instagram mutmaßen deshalb, dass Madonna sich nicht nur mit Botox, sondern auch mit Beauty-Filtern und Photoshop verjüngt haben muss.

Katy Perry + Madonna

Aktuell arbeitet die US-Amerikanerin an einem Comeback im Herbst: zusammen mit Katy Perry soll sie an einem Remix-Album ihrer Hits arbeiten. Laut einem Bekannten ist Madonna seit Jahren ein großer Fan von ihrer jüngeren Kollegin und trägt den Wunsch schon lange Zeit in sich, einen gemeinsamen Song aufzunehmen.

Empfehlung der Redaktion Madonna möchte mit Britney Spears touren – und sie gerne wieder auf der Bühne küssen

+++Dieser Artikel ist zuerst auf musikexpress.de erschienen+++