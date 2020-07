Marilyn Manson kündigt neues Album „WE ARE CHAOS“ an

Marilyn Manson bringt ein neues Album raus - "WE ARE CHAOS" erscheint im September

Marilyn Manson hat sein neues Album angekündigt. „WE ARE CHAOS“ erscheint am 11. September 2020. Es ist das mittlerweile elfte Studioalbum des Musikers. Als kleinen Vorgeschmack erschien nun die gleichnamige Single, inklusive Musikvideo. In einer Pressemitteilung sprach der 51-Jährige über den Entstehungsprozess des Albums und seine Gedanken dahinter.

Spiegel, Wahnsinn und Tränen

„Wenn ich mir WE ARE CHAOS jetzt anhöre, kommt es mir vor, als sei es erst gestern gewesen oder als wiederholte sich die Welt, wie sie es immer tut, wodurch der Titeltrack und die Geschichten so wirken, als hätten wir sie heute geschrieben“, so Manson.

„Es wurde aufgenommen bis es fertig war, ohne dass es jemand gehört hat, bis es fertig war. Es gibt eine Side A und Side B im traditionellen Sinne. Aber genau wie eine LP ist es ein flacher Kreis und es liegt am Zuhörer, das letzte Stück des Puzzles in das Bild der Lieder zu setzen.“

„Dieses Konzeptalbum ist der Spiegel, den Shooter Jennings und ich für den Hörer gebaut haben – es ist der, in den wir nicht starren werden. Es gibt so viele Räume, Schränke, Safes und Schubladen. Aber in der Seele oder deinem Museum der Erinnerungen sind die Spiegel immer das Schlimmste. Scherben und Splittern von Geistern verfolgten meine Hände als ich den Großteil dieser Texte geschrieben habe.“

Als er das Album aufgenommen habe, habe er sich selbst gedacht „zähme deinen Wahnsinn“ und „versuche, so zu tun, als wärst du kein Tier“, doch er habe gewusst, dass „der Mensch der schlimmste von allen ist. Gnade zu erweisen ist wie Mord zu begehen. Tränen sind das größte Exportgut des menschlichen Körpers.“