Martin Scorsese will noch einen Film über die Rolling Stones drehen

Bei der 74. Berlinale hat Martin Scorsese am Dienstag (20. Februar) den Goldenen Ehrenbären für sein Lebenswerk erhalten. Der Regisseur von Filmen wie „Killers of the Flower Moon“, „Raging Bull“ und „Taxi Driver“ wurde in Berlin wie ein Held empfangen. Eine Menge Fans begrüßten „Marty“, wie Reporter:innen und Kolleg:innen ihn nennen, standen zwei Stunden vor Beginn der Pressekonferenz Schlange, um sich einen Platz zu sichern.

Weintrinken und Lasagne-Rezept

Zu Beginn der Konferenz bedankte sich ein Journalist dafür, dass der Filmemacher ihn zu dem Menschen gemacht habe, der er heute sei, und ein georgischer Reporter lud ihn zu einem Glas Wein nach Hause ein. Es folgten persönliche Fragen wie zu Scorsese Lieblingsessen, das Lasagne-Rezept seiner Mutter. Der US-Regisseur erzählte über seine „unendliche und zeitlose, bedingungslose Liebe zum Kino“ und ging auf einige Momente seiner Karriere ein.

Er erinnert sich auch daran, wie er als Jugendlicher Filme von Satyajit Ray oder Akira Kurosawa gesehen hat, „im Fernsehen, ins Englische synchronisiert“, was ihm geholfen hat, sein Verständnis für die Welt und sein Einfühlungsvermögen für Menschen fernab seiner eigenen kleinen Nachbarschaft in New York zu erweitern.

Ein weiterer Mick-Jagger-Film?

Doch das wahrscheinlich erfreulichste bekamen wohl Fans der Rolling Stones zu hören. Der Regisseur bekundete, dass er gerne einen weiteren Film mit Mick Jagger drehen würde. Mit „Shine a Light“ schuf er 2008 einen Konzertfilm über die Rolling Stones. Dieser eröffnete im gleichen Jahr die Berlinale. „Aber wenn das (ein weiterer Film) nicht klappt“, würde er versuchen, seiner Tradition treu zu bleiben, den Stones-Song „Gimme Shelter“ in seine Film-Soundtracks einzubauen. „Far Out“ schreibt darüber, dass es an diesem Punkt „mittlerweile fast schon ein Klischee“ ist, wenn der Song in einem Scorsese-Streifen zu hören ist.

Bei „Shine a Light“ eine langjährige Tradition gebrochen

Was dem 81-Jährigen scheinbar gar nicht bewusst war: Bei dem Konzertfilm fehlte der Stones-Hit. „Mick Jagger sagte mir, und ich konnte es nicht glauben, dass ‚Shine a Light‘ der einzige Film ist, den ich gemacht habe, in dem ich nicht ‚Gimme Shelter‘ abgespielt habe“, erzählte er den Zuhörer:innen. Dann fährt er fort: „Ich hatte vor kurzem eine Zahnbehandlung und sie haben mich dafür betäubt. Und während ich operiert wurde, hörte der Zahnarzt ‚Gimme Shelter‘. Und es hat funktioniert!“