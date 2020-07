Mercury Prize: Diese Musiker und Bands stehen auf der Shortlist

Nach Angaben des britischen Unternehmen „Official Charts Company“ hat sich seit 18 Jahren keine Platte auf Kassette mehr so gut verkauft wie „Calm“ von 5 Seconds Of Summer.

Mit der Digitalisierung kam das Streaming und damit auch der Trend, Musik nicht mehr zu besitzen. Doch schon länger bewegt sich der Trend wieder hin zum Analogen. Und diese Tendenz ist offensichtlich stärker als erwartet: Die Rechnungen des britischen Unternehmen „Official Charts Company“ sollen ergeben haben, dass in Großbritannien im Jahr 2020 mehr als doppelt so viele Kassetten im Vergleich zum Vorjahr gekauft wurden. 103 Prozent Steigerung Die „Official Charts Company“ gibt offizielle Musikcharts in England heraus und bezeichnete nun die Kassette als „das unwahrscheinliche Comeback-Kind der Musikformate.“ Das Unternehmen gab an, dass die Kassenverkäufe im Jahr 2020 um 103…