Metallica: Kirk Hammett hat eine düstere Verbindung mit James Hetfield

Kirk Hammett hat in einem neuen Interview erzählt, dass er und sein Metallica-Bandkollege James Hetfield „zweifelsohne eine Verbindung“ hätten, „aber an einem dunklen Ort, der nicht angenehm ist“. In dem ausführlichen Gespräch mit „So What!“ erklärte er auf die Frage, was er mit Hetfield und seinen Texten verbinde:

„Wenn es um James und mich geht, sind wir beide mental auf ähnliche Weise herausgefordert. Wir haben also diese seltsame emotionale Verbindung. Wir schließen uns auf eine Art und Weise kurz, die nicht angenehm ist. Es ist nicht warm und kuschelig. Es ist eigentlich ein beängstigender Ort. Ein Ort, der sehr herausfordernd und dunkel ist.“

Hammett und Hetfield: Eine düstere zwischenmenschliche Beziehung

Ein Teil der Dunkelheit, auf die sich Hammett bezog, hat mit Drogenproblemen zu tun, wie auch „Loudwire“ schreibt. Während Hammett seit neun Jahren nüchtern ist und gerne erzählt, dass sich alles in seinem Leben durch seine Nüchternheit verbessert hat, wies sich Hetfield erst im Herbst 2019 selbst in eine Entzugsklinik ein. Direkt danach brach die Corona-Pandemie aus.

„Wann immer jemand etwas erlebt, das sein Leben verändert, muss man einfach die Tatsache akzeptieren, dass man nicht weiß, was passieren wird, wenn die Person zurückkehrt“, erinnert sich Hammett an die ungewisse Zeit. „Man weiß nicht, wie der Prozess sie verändern wird. Als James also in die Reha ging und dann COVID kam, war das ein doppelter Schlag! Und es sah so aus, als ob die Zukunft sehr, sehr düster wäre.“ Der Rest ist Geschichte – Metallica fanden wieder zusammen und produzierten ein komplettes Album in der Zeit der Lockdowns.

Das jüngste Werk der Gruppe aus Los Angeles, „72 Seasons“, erschien am 14. April 2023. Die nächsten geplanten „No Repeat Weekend“-Shows finden am 17. und 19. Mai in Paris statt.

