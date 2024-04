Michael Douglas entfernt mit Scarlett Johansson verwandt

Michael Douglas teilt sich den Genpool mit Scarlett Johansson. Von der entfernten Verwandtschaft erfuhr der Schauspieler in der PBS-Serie „Finding Your Roots“.

Schauspieler:innen sind „DNA cousins“

Douglas reagierte überrascht, als er in der Ahnenforschungssendung von seiner berühmten Verwandten erfuhr. „Nimmst du mich auf den Arm?“, fragte er den Moderator, Harvard-Geschichtsprofessor Henry Louis Gates Jr., der ihm die „Black Widow“-Schauspielerin als „DNA cousin“ genannt hatte. Douglas’ weitere Reaktion: „Oh, das ist großartig. Okay. Das ist cool. Das ist so cool.“

Hier ein Ausschnitt der Fernsehsendung:

Genetische Spuren führen nach Osteuropa

Gates spezifizierte daraufhin, was professionelle Genealog:innen für die Sendung in Erfahrung gebracht hatten. So sollen Douglas und Johansson sich „identische Zweige ihrer DNS auf vier verschiedenen Chromosomen teilen“. Bei Johansson gehören diese zur mütterlichen Seite und lassen sich bis hin zu jüdischen Gemeinschaften in Osteuropa verfolgen, so Gates’ Erklärung. Der Sohn von Kirk Douglas und Diana Hill hingegen hat russisch-jüdische Wurzeln auf seiner väterlichen Seite.

Nicht nur Michael Douglas ergründet Familiengeschichte

„Das ist unglaublich“, resümierte Michael Douglas. „Nun, ich freue mich darauf, Scarlett das nächste Mal zu begegnen.“ Die US-amerikanischen Darsteller:innen hatten beide Rollen in „Avengers: Endgame“ (2019) übernommen, er als Hank Pym, sie als Natasha Romanoff alias „Black Widow“. Vor dem Schauspieler ergründeten bereits weitere Prominente ihre Familiengeschichte. So teilte in der aktuell ausgestrahlten zehnten Staffel unter anderem Alanis Morrisette ihren jüdischen Hintergrund, während Sammy Hagar erfuhr, eigentlich anders heißen zu müssen. In derselben Folge wie Michael Douglas tauchte außerdem Comedian Lena Dunham auf.