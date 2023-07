Mick Jagger wird 80: Die besten Live-Momente des Rolling-Stone-Sängers

Foto: Redferns, David Wolff - Patrick. All rights reserved.

Mick Jagger und Rock’n’Roll sind wohl kaum voneinander zu trennen. Mit seinen Rolling Stones gehört er zu den wichtigsten Protagonisten der Rock-Szene — und das bereits seit über 60 Jahren. Sogar heute touren die Stones noch auf der ganzen Welt und legen unglaubliche Performances hin.

Nun zelebriert der Sänger seinen 80. Geburtstag. Zur Feier haben wir hier zehn der besten Live-Momente von Mick Jagger zusammengestellt.

1. „Shattered“ (live in Texas, 1978)

Energetisch und voller Adrenalin, von Jaggers Tanzmoves bis hin zu den Interaktionen mit seinen Bandmitgliedern – diese Performance von „Shattered“ beinhaltet alles, was die Stones und ihn so einzigartig machen.

2. „Dancing in the Streets“ (live in London mit David Bowie, 1986)

Es gibt nur wenige Aufnahmen des Live-Auftritts der beiden Ikonnen in der Wembley Arena für „The Prince’s Trusts“ zehnten Jahrestag. Schade, denn gemeinsam legen sie eine unfassbar gute Show hin.

3. „Baby Please Don’t Go“ (live in der Checkerboard Lounge mit Muddy Waters, 1981)

Ein Auftritt, der prägend für Jagger und die Stones gewesen sein muss, denn Muddy Waters ist sowohl eine der frühesten Inspirationen der Band, als auch der Künstler hinter dem namensgebenden Lied „Rollin‘ Stone“.

4. „State of Shock / It’s Only Rock’n’Roll“ (Live Aid mit Tina Turner, 1985)

Die unvergessliche Performance zweier Rock-Giganten: Beim Wohltätigkeitskonzert teilten sich Mick Jagger und Tina Turner mit enormer Energie eine Bühne.

5. „(I Can’t Get No) Satisfaction“ (Hampton Live, 1981)

Eingewickelt in US-Flagge und Union Jack, mit unzählbaren Balloons. Diese Show war rechtmäßig pompös.

6. „Paint It Black“ (live im Beacon Theatre, New York, 2006)

Auch mit den Jahren lässt die Energie des Sängers nie nach. Diese Performance von „Paint It Black“ aus dem Jahr 2006 ist somit genauso sensationell, wie während der Gigs in den 70ern.

7. „Start Me Up“ (live im The Max in Los Angeles, 1990)

Im grünen Mantel springt Mick Jagger über die Bühne und lässt auch hier einmal mehr seinen ikonischen Moves freien Lauf.

8. Copacabana, Rio De Janeiro, 2006

Das kostenlose Konzert am Strand von Copacabana in Rio De Janeiro zog um die 1,5 Millionen Zuschauer:innen an. Damit ist es auch das größte Konzert, welches die Stones je gegeben haben — und dazu noch eine herausragende Performance von Jagger.

9. „Wild Horses“ (live in Knebworth, 1976)

Ein Liedtext voller Trauer und Reue, gepaart mit einer umwerfenden Live-Performance. Von Fans ist dieser Auftritt heißgeliebt.

10. „Midnight Rambler“ (live im Marquee Club, 1971)

Mit seiner Stimme bezauberte er viele, aber auch mit der Mundharmonika ist er des Öfteren zu sehen. Besonders in diesem Clip von „Midnight Rambler“ legt er einen Moment hin, der nachhallt.