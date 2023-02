Moby kündigt neues Album „Resound NYC“ an

Moby hat ein neues Album angekündigt. Auf „Resound NYC“, wie das Album heißen soll, wird er 15 seiner berühmtesten New Yorker Songs zwischen 1994 und 2010 zusammen mit Feature-Gästen neu interpretieren. Darunter sind beispielsweise Gregory Porter, der auch schon auf „Reprise“ gastierte, und The Temper Trap bei den Liedern „In My Heart“ beziehungsweise „Extreme Ways“, von dem ursprünglich 2002 erschienenen Langspieler „18“. Die Platte erscheint am 12. Mai, und das Re-Imagining-Muster folgte Arbeiten von U2 („Songs of Surrender“) und Sting („My Songs“).

„Wenn man sich die Neunziger in Erinnerung ruft … Bill Clinton war Präsident, die Rave-Szene war dieses utopische Idyll, die Sowjetunion war Geschichte und der Klimawandel nur der Gedanke für ein Buch, das Al Gore schreiben wollte. Das Potenzial unserer Welt und unserer Kultur zu feiern, das war Musikmachen damals. Heute ist es fast eine Zuflucht in einer erschreckenden, manchmal apokalyptisch anmutenden Welt“, sagte Richard Melville Hall, wie Moby mit bürgerlichem Namen heißt, über „Resound NYC“. Die Platte erscheint über Deutsche Grammophon. Mit dem 2021 veröffentlichten „Reprise“ debütierte er auf dem Berliner Klassiklabel. Auf dem Album wurden 13 seiner berühmtesten Lieder neu eingespielt und aufgenommen, zusätzlich zu einer Coverversion von David Bowies „Heroes“. Es entstand in Zusammenarbeit mit dem Budapest Art Orchestra und weiteren Gastmusiker*innen.