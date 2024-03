Moby kündigt zwei Konzerte in Deutschland an – Album im Juni

Moby meldet sich zum 14. Juni mit einer neuen Platte zurück. Das Werk wird „Always Centered At Night“ heißen und mit „dark days“ (feat. Lady Blackbird) präsentiert er bereits dieser Tage eine erste Single vom Album.

Weiterhin geht der 58-jährige New Yorker 2024 wieder auf Tour. Zwei Auftritte finden auch in Deutschland zwar. Am 22. September gibt Moby ein Konzert im Berliner Velodrom und einen Tag später wird er auf der Bühne der Mitsubishi Electric Hall in Düsseldorf zu sehen sein.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Moby live in Deutschland 2024 – Konzerttermine im Überblick:

22.09. – Berlin, Velodrome

23.09. – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall

Tickets

Der Kartenvorverkauf beginnt am 22. März.

Zu den Tickets für Berlin:

Zum Presale hier entlang und zum allgemeinen Vorverkauf klickt ihr hier bitte.

Zu den Tickets für Düsseldorf:

Zum Presale hier entlang und zum allgemeinen Vorverkauf klickt ihr hier bitte.

Zu den Show-Ankündigungen heißt es in der Pressemitteilung: „Nach mehr als zehn Jahren ist Moby wieder live dabei! Er feiert das 25-jährige Jubiläum von PLAY mit seinen größten Hits und spendet 100 Prozent der Einnahmen seiner Tour an europäische Tierschutzorganisationen.“