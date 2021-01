Neil Young: Neues Live-Album mit Crazy Horse

Ein Abend der Nostalgie für Neil Young: Der Songwriter ließ sich bei einem Mini-Gig an jenem Veranstaltungsort filmen, der ihn in der Kindheit zur Musik führte.

In einer Zeit, da das Weihnachtsfest aufgrund der Corona-Pandemie so einsam und auch kompliziert zu werden droht wie vielleicht seit Jahrzehnten nicht mehr, hat Neil Young einen berührenden Weg gefunden, sich selbst und auch seinen Zuhörern Mut zu machen. Der gebürtige Kanadier kehrte für einen spontanen Besuch in seine einstige Heimatstadt Omemee, Ontario, zurück, um vor einer menschenleeren Coronation Hall seinen Song „Comes A Time“ zu spielen. Als Kind hatte Young hier zahlreiche Abende mit seinen Eltern verbracht, die in ihm auch den Wunsch reifen ließen, die Gitarre in die Hand zu nehmen und Musiker zu werden. Ohne Publikum -…