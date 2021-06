Neu auf Disney+: Das sind die wichtigsten Neuerscheinungen im Juni 2021

Der 76-jährige schwedische Musiker rät Songschreiber:innen stark davon ab, ihre Rechte per Copyright-Buyout zu verscherbeln.

Björn Ulvaeus, ABBA-Gründungsmitglied und einer der bekanntesten lebenden Songwriter, kennt sich mit Tantiemen gut aus: Der 76-Jährige hat während seiner gesamten Karriere mehr als 400 Millionen Tonträger verkauft, drei erfolgreiche Musicals geschrieben und ist heute Präsident der „International Confederation of Societies of Authors and Composers“ (CISAC) – eine Firma, welche die Rechte von mehr als vier Millionen Urheber:innen weltweit vertritt. Nun hat sich der schwedische Musiker in einem Interview mit dem Branchenmagazin „Billboard“ zu dem neuen Streaming-Zeitalter geäußert und über Urheberrechte, Tantiemen und die Unterschiede für Musiker:innen heute und damals gesprochen. „Der Wettbewerb da draußen ist hart“ So erklärt er,…