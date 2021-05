Neues Video von Anton Corbijn: So tanzt man zu Depeche Mode

Die Einführungszeremonie findet am 30. Oktober im Rocket Mortgage FieldHouse in Cleveland, Ohio, statt.

Die Rock and Roll Hall of Fame hat offiziell die diesjährigen Neuaufnahmen bekannt gegeben: Kraftwerk, die Foo Fighters, The Go-Go's, Jay-Z, Carole King, Todd Rundgren und Tina Turner werden 2021 aufgenommen. Die Einführungszeremonie findet am 30. Oktober statt und wird auf HBO übertragen. Kraftwerk sind auch Titelhelden der aktuellen MUSIKEXPRESS-Ausgabe, der exklusiv eine 7-Inch-Single von „Heimcomputer“ beigelegt ist, neu abgemischt von Ralf Hütter, Der Sound der Jugendkultur Außerdem werden LL Cool J, Billy Preston und Randy Rhoads den „Musical Excellence Award“ erhalten. Kraftwerk, Gil Scott-Heron und Charley Patton erhalten den „Early Influence Award“, und Sussex Records-Gründer Clarence Avant wird mit…