Nine Inch Nails arbeiten an neuem Album (und noch viel mehr)

Seit den letzten Alben von Nine Inch Nails sind nun knapp vier Jahre vergangen. 2020 veröffentlichten sie zeitgleich „Ghosts V: Together“ und „Ghosts VI: Locusts“. Trent Reznor und Atticus Ross haben in den letzten Jahren einen Großteil ihrer Energie in die Arbeit an Filmmusik gesteckt. Doch jetzt kommt die geballte Rückkehr zur Band.

In einem Interview mit „GQ“ hat die Gruppe verraten, dass neue Musik in Arbeit ist. Zum einen sprachen sie über ein neues Album, wobei Reznor sagte: „Ich denke, wenn ich eine Reihe von Filmen hintereinander gemacht habe, möchte ich etwas Zeit haben, um zu sehen, woher der Wind weht: Es gibt ein bevorstehendes Datum auf dem Kalender, und wir sollten besser unseren Scheiß auf die Reihe kriegen. Und in den letzten Wochen hat es mich in den Fingern gejuckt, das zu tun, was wir oft tun, nämlich einfach hinzugehen und etwas anzufangen, von dem wir noch nicht einmal wissen, wofür es ist.“

Ross fügte hinzu: „Ich freue mich darauf, mit der nächsten Platte zu beginnen. Ich denke, wir sind jetzt an einem Punkt, an dem wir eine Idee haben.“

Momentan wird an allem gearbeitet

Beide Musiker sprachen auch über eine TV-Show, die mit dem Macher von „The Bear“, Christopher Storer, in Planung sei. Aber nicht nur das: Es wird an einem Horrorfilm mit dem Regisseur Mike Flanagan, einer Bekleidungslinie namens Memory Fades, einem neuen Plattenlabel, einem Musikfestival und einer Zusammenarbeit mit Epic Games gearbeitet. Es könnte ein echtes Nine-Inch-Nails-Jahr werden.