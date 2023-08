Britney Spears tanzt im Bikini zu Nine Inch Nails an Strip-Stange

Britney Spears hat längst eine Zweitkarriere als Instagram-Influencerin begonnen. Freizügige Einblicke gibt es inklusive. Zuletzt zeigte sich die Sängerin auch vermehrt als Tänzerin. Nun gibt es sogar zu sehen, wie sie sich an einer Pole-Dance-Stange versucht.

In dem Video, das sie dazu auf dem Bilder- und Storys-Dienst postete, ist im Hintergrund „Closer“ von den Nine Inch Nails zu hören. Spears tanzt mit einem Bikini mit Tiermotiven an der X-Pole-Stange (so etwas wie der Goldstandard für Pole-Dance-Betätigungen), wirbelt ordentlich herum und kann sich voll Freude kaum von dem neuen Gerät trennen.

Die 41-Jährige kommentierte ihren kurzen Clip mit den Worten: „Ich habe diese Stange vor zwei Tagen bekommen und letzte Nacht war mein erstes Mal damit!!!“

Zuletzt wurde bekannt, dass Britney Spears wieder Kontakt mit ihren Söhnen Preston und Jayden hat. Beide hatten im vergangenen Jahr den Kontakt zu ihr abgebrochen und auch die Hochzeit der Sängerin mit Sam Asghari nicht wahrgenommen. Inzwischen wohnen sie mit Vater Kevin Federline auf Hawaii. Bereits im Dezember 2022 machte Sohn Jayden öffentlich, dass er sich eine Versöhnung wünschen würde.