Nirvana: Auktionshaus versteigert von Kurt Cobain persönlich getragene Kleider

Unter dem Titel „Marvels of Modern Music“ werden aktuell von signierten Beatles-CDs bis hin zur Original-Gitarre von Prince verschiedene Star-Andenken angeboten. Für den geschätzten Verkaufspreis von 8000 US-Dollar (etwa 6700 Euro) werden bei RR Auction auch zwei ganz besondere Artikel aufgeführt: Zwei Kleider, die sowohl Kurt Cobains Witwe Courtney Love, als auch der Nirvana-Sänger selbst getragen haben sollen.

Kleider gehörten einem Freund Courtney Loves

Zumindest eines der beiden Kleider habe Grunge-Legende Cobain ganz sicher getragen, wie der ursprüngliche Besitzer der nun zum Verkauf stehenden Sammlerstücke sagt. Dieser ist ein Freund Courtney Loves, der den beiden Kleidern als „Echtheitszertifikat“ auch einen Brief beilegt: „Die Vintage-Kleider hat mir Courtney während unserer Freundschaft in New York in den 90ern gegeben. Ich habe Kurt mal das komische grün-aquamarinfarbene tragen sehen. Aber die beiden haben andauernd Kleider getauscht, also hatte er das andere vermutlich auch an!“

Für den Nirvana-Sänger war es tatsächlich nicht ungewöhnlich, Kleider zu tragen. Schon 1993 war Cobain auf der Titelseite des britischen Modemagazins „The Face“ im blauen Blümchenkleid zu sehen.

