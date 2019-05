Noel Gallagher singt im 70er Social Club: Offizielles Video zu „Black Star Dancing“

„Es ist Dope!“ – Der Chief bringt neue Songs heraus und Nile Rodgers zum Tanzen.

Nachdem Noel Gallagher am Dienstag (30. April) einen geheimnisvollen Lyric-Tweet postete, kündigte er jetzt tatsächlich eine neue EP mit dem Titel „Black Star Dancing“ an. Den Titeltrack inklusive Space-Artwork teilte Gallagher auf Spotify. Anfang der Woche veröffentlichte der Oasis-Mastermind eine (Song-)Zeile mit den Worten „Nature is dancing but we ain’t done yet“ und weckte bei seinen Fans die Hoffnung auf neues Material seit dem letzten Album „Who Built The Moon?“ von 2017. In der BBC-Radiosendung „The Zoe Ball Radio Show“ bestätigte Gallagher gestern (1. Mai), dass dort erstmals „neue Songs“ zu hören sind. https://twitter.com/BBCRadio2/status/1123558200001867778 Nile Rodgers tanzte im Studio Über…