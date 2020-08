Ob das Corona-Konzert in Düsseldorf stattfindet, entscheidet sich erst vier Tage vorher

Unter dem Namen Nick Mason's Saucerful Of Secrets wird der Pink-Floyd-Drummer nun 2021 für insgesamt sechs Konzerte nach Deutschland kommen. ROLLING STONE präsentiert.

Nick Mason's Saucerful Of Secrets wollten eigentlich im Mai 2020 nach Deutschland reisen. Nun heißt es aber wegen der Coronavirus-Pandemie noch etwas zu warten. Der ehemalige Schlagzeuger von Pink Floyd wollte mit Gary Kemp, Gitarrist von Spandau Ballet, Gitarrist Lee Harris von den Blockheads, Bassist Guy Pratt, der bei Pink Floyd (zumindest am Instrument!) Roger Waters ersetzte, und dem Komponisten Dom Beken frühe Songs von Pink Floyd aus den Alben „The Piper At The Gates Of Dawn“ und „A Saucerful Of Secrets“ zelebrieren. Nun gibt es auch endlich Ersatztermine für die von ROLLING STONE präsentierte Tour. Update: Der Termin für…