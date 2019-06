Paul McCartney: Die besten Songs, die er ohne Beatles aufgenommen hat

75 von 75

1. Silly Love Songs (Auf „Wings At The Speed Of Sound“, 1976) Mitte der Siebziger bewegte McCartney sich jenseits aller Rock’n’Roll-Klischees. Er war kein rebellischer Poser und kein leidender Künstler, sondern ein treu sorgender, glücklicher Familienvater. Seine Texte schürften nicht auf dem Grund der Seele wie die von John Lennon oder all den 70s-Songwritern, doch es war ihm gegeben, seine Gefühle wie kaum ein anderer in der Musik auszudrücken. „You’d think that people would have had enough of silly love songs/But I look around me and I see it isn't so“, wendet er sich trotzig an seine Kritiker. „Some people wanna fill the world with silly love songs/ And what's wrong with that?“ Und dann fängt er einfach an, greift zur allersimpelsten Formel, die es gibt, zu den berühmten drei Worten: „I love you“, die er wieder und wieder wiederholt. Das liest sich auf dem Papier erst mal profan, doch dazu erklingen Geigen und Bläser, die sich vor Al Green, einem der seinerzeit größten Love-Song-Giganten überhaupt, verneigen. Auch Lennons „All You Need Is Love“ schwingt ein bisschen mit in diesem Arrangement, und der Bass verzaubert das Ganze in einen Disco-Track. Am Tag als der Song in den USA auf Platz 1 ging, schaute McCartney mal wieder im Dakota Building vorbei, um zu sehen wie es seinem alten Freund John so ging.