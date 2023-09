Pearl Jams Mike McCready würdigt Chris Cornell mit einer Rock-Oper

Foto: Getty Images for Pearl Jam, Kevin Mazur. All rights reserved.

Pearl-Jam-Gitarrist Mike McCready arbeitet an einer Rock-Oper über die Höhen und Tiefen der Seattle-Grunge-Szene. Das Projekt teaserte er bereits mit einer erstmaligen Performance von „Crying Moon“ im August. Der Song ist ein Tribut an den verstorbenen Soundgarden-Sängers Chris Cornell, mit dem McCready eng befreundet war und mit dem er gemeinsam in Temple of the Dog spielte. Cornell nahm sich 2017 das Leben.

„Ich betrachte ihn als einen der größten Sänger und Songwriter aller Zeiten, abgesehen davon, das er ein Freund war“, so der Gitarrist gegenüber „Guitar World“. „Ich liebe Chris und ich arbeite an einem kleinen Projekt über die Seattle-Szene, eine Art Musical oder Rock-Oper. Er ist ein Teil davon.“

McCready teilte auch mit, dass er noch etwas Zeit für die Fertigstellung des Projektes brauche. „Ich arbeite an einem Skript. Ich arbeite an etwa 18 Songs und singe auch darauf.“ Auch ist er sich noch nicht klar darüber, welche Form das finale Produkt annehmen wird. Laut des Gitarristen könnte es ein Album oder sogar eine Musical oder Stage-Play werden.

Des Weiteren sprach er über die Aussichten auf neue Musik von Pearl Jam. Sie befänden sich inmitten der Arbeit an einer neuen LP, die jedoch noch eine Weile auf sich warten lasse. „Fast fertig“, so McCready zu dem Thema. „Hier und da müssen ein Paar Dinge verändert werden – und wir werden dieses Jahr wahrscheinlich nichts mehr veröffentlichen können.“ Es wird das erste Album der Grunge-Rocker seit „Gigaton“ von 2020.