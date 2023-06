Peter Gabriel in Frankfurt am Main: Tickets, Anfahrt, Zeitplan, Setlist

Foto: AFP via Getty Images, CHRISTOPHE DELATTRE. All rights reserved.

Peter Gabriel ist aktuell mit seiner Platte „i/o“ auf Tour. Am 26. Mai machte er bereits Halt in Berlin für ein Konzert auf der Waldbühne. Am Dienstag, den 13. Juni, geht es für den 73-Jährigen in der Frankfurter Festhalle weiter. In diesem Artikel erfahrt ihr alles, was ihr zu dem Konzert wissen müsst.

Tickets

Der Großteil der Karten sind bereits vergriffen. Nur noch Sitzplätze sind zu haben, die Billigsten für 133€. Diese befinden sich dann am anderen Ende der länglichen Halle. Wer dem Genesis-Gründer etwas näher kommen möchte, muss tiefer in die Tasche greifen: Bis zu 279€ kosten die noch verbliebenen Tickets, je näher an der Bühne, desto teurer. Wer noch nicht zugeschlagen hat, kann das auf Eventim und Ticketmaster tun.

Anfahrt

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Die Festhalle Frankfurt befindet sich in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs. Mit der U-Bahn-Linie 4 fahrt ihr lediglich eine Station bis „Festhalle/Messe“, wo ihr über den „Eingang City“ die Festhalle erreicht. Außerdem fahren die Straßenbahn-Linien 16 und 17 die Haltestelle „Festhalle/Messe“ an. Ihr überquert den Bahnhofsvorplatz, wo ihr die Straßenbahn-Haltestelle „Hauptbahnhof“ findet. Die Festhalle ist dann nur drei Stationen entfernt. Der Veranstaltungsort ist allerdings auch fußläufig vom Hauptbahnhof erreichbar: Zehn Minuten braucht ihr von der Düsseldorfer Straße über den Platz der Republik und die Friedrich-Ebert-Anlage. Eine gute Orientierungshilfe bietet der Messeturm mit seiner pyramidenförmigen Spitze. Eure Eintrittskarte zählt gleichzeitig als Fahrschein für den ÖPNV von Frankfurt am Main.

Mit dem Auto

Besucher:innen, die auf das Auto angewiesen sind, gibt die Website der Festhalle folgenden Hinweis: „Für die Wegeführung folgen Sie bitte den Hinweisschildern unseres Integrierten Verkehrsleitsystems. Diese leiten Sie auf dem kürzesten Weg zur Festhalle.“ Es gibt zwei offizielle Adressen der Festhalle, je nach Eingang.

Festhalle Eingang City: „Parkhaus Messeturm, Friedrich-Ebert-Anlage 49“

Festhalle Süd: „Parkhaus Skyline Plaza, Europa-Allee 6“

Im Bereich der Festhalle stehen euch zahlreiche kostenpflichtige Parkplätze zur Verfügung, kostenlose Parkmöglichkeiten sind nur sehr begrenzt verfügbar.

Anreise für Menschen mit Behinderung

Anreisende mit einem Parkausweis für Behinderte oder einem Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen „aG“ dürfen direkt auf das Gelände der Messe Frankfurt fahren, durch das „Tor Nord“. Dort stehen dann Verkehrsordner:innen bereit, die euch bei Bedarf unterstützen. Bei weiteren Fragen bezüglich Menschen mit Behinderung, stellt die Festhalle eine Telefonnummer und eine Mail-Adresse zur Verfügung:

Telefon : +49 69 75 75 69 99

+49 69 75 75 69 99 E-Mail: barrierefrei@messefrankfurt.com

Zeitplan

Der Einlass zur Festhalle beginnt ab 18 Uhr, um 20 Uhr geht das Konzert los. Das Ende ist für 22.50 Uhr angesetzt. Support-Acts gibt es keine.

Setlist

Es gibt zwar keine offizielle Setlist, die Plattform „Setlist.fm“ hat aber eine für sein Konzert in Belgien am 6. Juni zusammengestellt. Diese sieht so aus: