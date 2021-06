Peter Maffay zu Besuch bei der Nationalelf: „Über sieben Brücken musst du geh’n“

Auch die European Broadcasting Union schaute sich nach der Show noch einmal genauer im Green Room um.

Nun gibt es Gewissheit: Nach ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest sind Måneskin in ihre Heimat Italien zurückgekehrt und Sänger Damiano David hat sich dort einem Drogentest unterzogen, um die Gerüchte gegen ihn aus der Welt zu schaffen. Dieser fiel nun negativ aus. Der fragwürdige Clip, der auf Twitter für Koks-Vorwürfe gesorgt hatte, zeigt somit lediglich, wie sich der Sänger mit seiner Band freut. Die European Broadcasting Union erklärte, dass man im Anschluss an die Show auch den Green Room näher untersucht und dort ein zerbrochenes Glas, aber kein Kokain gefunden habe. Bereits in der Pressekonferenz hatte Damiano David auf…