Queen: „A Night At The Opera“ wird in Japan zum Theaterstück

Eine neuartige Theaterproduktion, die vom Queen-Album „A Night At The Opera“ inspiriert ist, wird nächsten Monat in Japan Premiere feiern. Sie ist auch von der Band offiziell abgesegnet worden. Unter dem Titel „Q: A Night At The Kabuki“ werden alle Songs der vielleicht besten Queen-Platte in Tokio, Osaka und Kitakyushu aufgeführt.

Das Event wird von dem japanischen Regisseur Hideki Noda inszeniert. Laut Noda kam jemand, der der Band nahesteht, auf die Idee, „A Night At The Opera“ zwei Jahre vor dem Erfolg der Blockbuster-Queen-Biografie „Bohemian Rhapsody“ in ein Bühnenstück umzuwandeln.

Brian May zeigte sich „begeistert und geehrt“

„Obwohl ich nur halb überzeugt war, ging ich schweißgebadet durch zahlreiche Workshops, um die Inspiration von ‚A Night At The Opera‘ in Worte zu fassen“, sagte Noda in einer Erklärung. „Ich habe meine Ideen dann an jemanden weitergegeben, der der Band nahe steht, und was war passiert? Ich erhielt eine Antwort von Queen, dass es in Ordnung sei, mit dem Stück fortzufahren. “

In einer Erklärung sagte Brian May von Queen, er sei „begeistert und geehrt“, dass die Musik der Band den Soundtrack der Produktion erfüllt. „Wie wunderbar, nach all den Jahren ein Teil der japanischen Kultur zu sein“, sagte May.

Die Show spielt im mittelalterlichen Japan und greift Shakespeares Romeo und Julia auf, indem sie das Ende der Tragödie neu interpretiert: Was wäre passiert, wenn die Liebenden mit den Sternen überlebt hätten? Noda beschreibt das Stück als „ziemlich unkonventionell in einer seltsamen Kabuki-Art“.

Sehen sie hier den Trailer zu: „Q: A Night At The Opera“

Shinko Music Getty Images