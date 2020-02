Schon 1999 wurde Queen-Sänger Freddie Mercury mit einem eigenen Briefmarkenmotiv geehrt. Nun gibt es zum 50. Jubiläum der Band ein weiteres Set.

Die britische Royal Mail kündigte am Donnerstag (09. Januar) an, den 50. Jahrestag der Gründung von Queen zu feiern, indem die Gruppe am 9. Juli auf einer Briefmarke abgebildet wird. Bisher gibt es noch keine Details oder eine Abbildung des Motivs, aber es ist nach 1999 schon das zweite Mal, dass Queen diese Ehre zuteil wird. Damals war Freddie Mercury zu sehen. Das hat auch einen speziellen Grund: Der Sänger war leidenschaftlicher Briefmarkensammler. Seine umfangreiche Kollektion wurde zwei Jahre nach seinem Tod im Jahr 1991 versteigert - der Gewinn ging an den Mercury Phoenix Trust für den Kampf gegen Aids.…