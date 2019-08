Quentin Tarantino wird mit 56 zum ersten Mal Vater

Vom 1.-2. August öffnet im Berliner Plattenladen „Dodo Beach“ anlässlich des neuen Tarantino-Films ein exklusiver Pop-Up-Store. Dort sind besonderer Merch und limitierte Vinyl-Ausgaben des Soundtracks zu haben – bereits Wochen vor dem offiziellen Erscheinungsdatum.

Bald ist es soweit: Am 15. August kommt der langersehnte neue Film des Regisseurs Quentin Tarantino auch in Deutschland in die Kinos. „Once Upon A Time…In Hollywood“ ist Ende der 1960er Jahre angesiedelt, einer Zeit des politischen und kulturellen Umbruchs – auch in Los Angeles. TV-Star Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) und sein Stuntman Cliff Booth (Brad Pitt) finden sich in einer Branche wieder, die sie kaum wieder erkennen und versuchen gemeinsam den Durchbruch im neuen Filmgeschäft. Zur bevorstehenden Deutschlandpremiere und dem Release des Soundtracks (Seit 26. Juli als Stream und Download verfügbar) eröffnet im Berliner „Dodo Beach Record Store“ ein…