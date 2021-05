Foto: Universal Images Group via Getty, Gonzales Photo/Ivan Riordan Boll. All rights reserved.

Rammstein haben neue Termine für ihre inzwischen zwei Mal verschobene Nordamerika-Tour bekannt gegeben. Ursprünglich waren die Konzerte in Kanada, Mexiko und den USA für 2020 und dann 2021 angesetzt. Jetzt sollen die Shows im Spätsommer und Herbst 2022 stattfinden. Die Musiker kündigten aufgrund der „überwältigenden Nachfrage“ außerdem zwei Zusatzkonzerte in Los Angeles und Mexiko-Stadt an.

Via der offiziellen Rammstein-Website hieß es am Montag (24. Mai): „Die Tour beginnt nun am 21. August 2022 in Montreal und endet am 4. Oktober 2022 in Mexiko-Stadt.“ Und weiter: „Tickets für die ursprünglichen Shows behalten ihre Gültigkeit für die neu festgelegten Termine.“ Außerdem hieß es, dass Abonnenten des Rammstein-Newsletter noch vor dem allgemeinen Ticketverkauf Zugang zu den Vorverkaufs-Tickets der zusätzlichen Shows in Nordamerika bekommen werden.

Ab Freitag, dem 28. Mai (10:00 Uhr Ortszeit Los Angeles und Mexiko-Stadt), werden die Tickets der drei Zusatzshows für die Öffentlichkeit erhältlich sein. Zum Ticketverkauf geht’s hier. Weitere Informationen zu der „North America Stadium Tour 2022“ finden Sie hier. Rammstein kündigten zuletzt auch Zusatzkonzerte für ihre ebenfalls auf 2022 verschobene Europa-Tour an.

Hier die neuen Tourdaten der Nordamerika-Tour:

21. August 2022 – Montreal, Quebec – Parc Jean-Drapeau

27. August 2022 – Minneapolis, Minnesota – U.S. Bank Stadium

31. August 2022 – Philadelphia, Pennsylvania – Lincoln Financial Field

3. September 2022 – Chicago, Illinois – Soldier Field

6. September 2022 – East Rutherford, New Jersey – MetLife Stadium

9. September 2022 – Foxborough, Massachusetts – Gillette Stadium

17. September 2022 – San Antonio, Texas – Alamodome

23. September2022 – Los Angeles, Kalifornien – Los Angeles Memorial Coliseum

24. September 2022 – Los Angeles, Kalifornien – Los Angeles Memorial Coliseum (Neue Show)

1. Oktober 2022 – Mexico-Stadt, Mexiko – Foro Sol

2. Oktober 2022 – Mexico-Stadt, Mexiko – Foro Sol

4. Oktober 2022 – Mexico-Stadt, Mexiko – Foro Sol (Neue Show)