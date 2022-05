Rammstein live in Leipzig: Kein Einlass mit alten Tickets! Notfall-Team von Eventim

Rammstein holen am kommenden Wochenende (20. und 21. Mai) zwei verschobene Konzerte aus 2020 und 2021 in Leipzig nach. Es wurde nun angekündigt, dass alle Eintrittskarten bei Eventim neu heruntergeladen werden müssen, da die alten Tickets ihre Gültigkeit verloren haben. Ohne aktualisierte Zugangsberechtigung könnte Fans der Zutritt zum Station verwehrt werden. Der Grund für das Chaos sei laut der „Mitteldeutschen Zeitung“, dass die Red-Bull-Arena, in der die Band auftritt, seither renoviert wurde und dadurch Plätze neu verteilt werden mussten. Gemäß „Eventim“, seien bereits alle Ticket-Käufer*innen benachrichtigt worden.

Notfall-Team im Einsatz

„Aus technischen Gründen sind alle Tickets betroffen, auch jene, bei denen sich eigentlich gar nichts ändert, wie zum Beispiel Stehplätze“, heißt es laut Eventim weiter. Für den „Notfall“ würden die Veranstalter vor Ort ein Team einsetzen, das sich um alle Fans mit einem alten Ticket kümmert. Da es durch die erschwerten Umstände zu längeren Wartezeiten kommen könne, würden alle Teilnehmer*innen gebeten, schon möglichst früh zu erscheinen. Der Einlass für beide Konzerte soll bereits um 16 Uhr beginnen.

Das aktuelle Rammstein-Album „Zeit“ erschien im April. Die Neue-Deutsche-Härte-Band um Till Lindemann begann ihre Europatour bereits am 15. Mai in Prag, die Setlist des Abends gibt es hier. Zuletzt hatte sich die Fehlinformation verbreitet, dass Rammstein eine weitere Tour für 2023 geplant haben. Es wird vermutet, dass die falschen Tourdaten durch russische Cybertrolle in Umlauf gebracht wurden.