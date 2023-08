Mit diesem Song haben Rammstein viele ihrer Fans unbemerkt nach Hause geschickt

Mit Einspielungen von Instrumentalfassungen einiger ihrer Songs schicken Rammstein routinemäßig ihre Fans nach Hause, verabschieden sie damit auf ihrem – oft sehr lange dauernden – Weg aus den größten Stadien dieser Welt. Ein Live-Ritual ihrer Konzertreisen. Bis zu vier Stücke aus dem Rammstein-Backkatalog werden dann abgespielt. Piano- oder Remixfassungen von Evergreens wie „Zeit“, „Adieu“ oder „Haifisch“ gehören dazu – und seit dem 07. Juli 2023, dem Auftritt im Stadspark von Groningen auch ein Lied, das Rammstein bis zum Tourabschluss am gestrigen Samstag in Brüssel (05. August 2023) als Rausschmeißer mitgezogen haben: „Lügen“.

Wer lügt hier? Hat die Auswahl dieses Songs, erschienen auf dem Album „Zeit“ von 2022, einen aktuellen Bezug? Dies sind die Lyrics:

Barfuß am Strand langgehen

In den Sternenhimmel sehen

Sich in grüne Wiesen legen

Spazieren gehen im Regen

Klassische Musik anhören

Für immer dir gehören

Viele, Viele Kinder kriegen

Und dich für immer lieben

Ich fluche niemals, bin sehr treu

Schlafen, gern auch mal im Heu

Immer Frühstück an das Bett

Kochen allzeit ohne Fett

Ganz viel dichten und auch denken

Herz und Seele so verschenken

An jemand, der es wert ist

Und wenn ich fort bin, mich vermisst

Sonntags Kaffee und auch Kuchen

Und die Großmutter besuchen

Lügen, alles Lügen

Ich lüge und betrüge

Ich belüge sogar mich, keiner glaubt mir

Niemand traut mir, nicht mal ich

Ich bin notorisch, nicht zu heilen

Ich verspreche nur, ich spreche nichts

Doch ich muss mich wirklich eilen

Die Wahrheit kommt doch eh ans Licht

Ich täusche gut, hab viel Geduld

Und wer es glaubt, ist selber schuld

Alle lügen, doch ich viel mehr

Ich glaube mir schon selbst nicht mehr

Lügen, alles Lügen

Ich lüge und betrüge

Ja

Ich belüge sogar mich, keiner glaubt mir

Niemand traut mir, nicht mal ich

Nicht mal ich

„Viele, Viele Kinder kriegen / Und dich für immer lieben“ – das klingt erstmal schön romantisch, wie man es, mit Blick auf die vielzähligen Missbauchsvorwürfe gegen Till Lindemann, gar nicht fassen könnte. Dann singt er: „Ich täusche gut, hab viel Geduld /Und wer es glaubt, ist selber schuld“, und schließlich: „Ich belüge sogar mich, keiner glaubt mir / Niemand traut mir, nicht mal ich /Nicht mal ich.“

Till Lindemann hat im Laufe der vergangenen Wochen seine Lieder einige Male variiert, witzelte: „Und die Sänger vögeln nicht mehr.“ Wollen Rammstein mit der Wahl von „Lügen“ als Finalstück eine Botschaft übermitteln – oder doch nur verwirren? Das lyrische Ich muss generell nicht das „echte“ Ich darstellen. Aber wie schwer sind diese beiden bei Lindemann noch zu trennen?