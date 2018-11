Rammstein: Brandneue Infos zum neuen Album 2019

Kaum ein Album dürfte 2019 so viel Aufmerksamkeit erhalten wie die angekündigte neue Studioeinspielung von Rammstein.

Bisher ist wenig bekannt über die neuen Songs der Band. Gerüchte deuteten schon länger daraufhin, dass die Scheibe im Frühjahr 2019 erscheinen könnte. Wenngleich es noch keinen konkreten Termin gibt, brachte Rammstein-Gitarrist Richard Kruspe nun ein paar Neuigkeiten.

1. Im Dezember wird der Mix an den aufgenommenen Tracks fertiggestellt.

2. Rammstein werden in den nächsten drei Jahren auf Tour sein.

Laut „Consequence Of Sound“ wurde Kruspe von United Rock Radio eigentlich gefragt, ob er Pläne hätte, mit seinem anderen Projekt Emigrate auf Tour zu gehen (neues Album erscheint am 30. November).

Der Gitarrist antwortete eindeutig: „Dafür habe ich wirklich keine Zeit. Ich gehe Mitte Dezember nach Los Angeles, um die Rammstein-Platte abzumischen. Danach werden Rammstein mitten in der Tourvorbereitung sein, und dann sind wir für die nächsten drei Jahre auf Tour.“

Bisher waren nur die Termine für die Stadion-Tour in Europa im kommenden Jahr bekannt. Die sehr begehrten Tickets waren nach nur vier Stunden im Vorverkauf ausverkauft. In ihrer Verzweiflung bettelten einige Fans sogar Sophia Thomalla um Karten an. Wie die weiteren Tourpläne im Detail aussehen, ist aber noch nicht bekannt.

Kruspe fühlt sich von Kritikern geohrfeigt

Auch die musikalische Richtung der neuen Platte deutete Kruspe in dem Interview an (ohne allerdings deutlich zu werden): „Musikalisch gesehen wird es deutlich mehr Harmonien und Melodien geben. Das war auch etwas, das mir wichtig war, denn in der Vergangenheit ging es eigentlich jedes Mal, wenn über Rammstein gesprochen wurde, um die anstrengenden Shows und das Feuer. Niemand spricht wirklich von der Musik, was für mich als Songwriter sehr schmerzhaft ist. Es war mir deshalb wichtig, dass wir irgendwie musikalisch weiterkommen. Es ist fast ein wenig, als würden Rammstein in die dritte Dimension eintreten.“

„Blabbermouth“ brachte zuletzt in Umlauf, dass das neue Album von Rammstein von Rich Costey abgemischt wird, der zuletzt mit Bands wie Rage Against The Machine und Muse gearbeitet hat.