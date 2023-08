Rammstein: Das wird Till Lindemanns nächste Feuerprobe

Die Rammstein-Tournee ist am 05. August 2023 mit einem Stadionauftritt in Brüssel zu Ende gegangen. Ob die Band auch im kommenden Jahr auf Konzertreise gehen wird, ist genauso unklar wie die musikalische Zukunft der Gruppe im Studio – nach den schweren Missbrauchsvorwürfen gegen Sänger Till Lindemann steht die Zukunft der Berliner in den Sternen.

Für Lindemann selbst geht es in diesem Jahr schon sehr bald mit dem „Lindemann“-Projekt, also solo weiter. Seine Europa-Tournee beginnt am 08. November in Leipzig (wo er in der stadtgrößten Arena auftritt) und endet am 20.12 in der wegen ihrer Größe nicht minder beeindruckenden Accor Arena in Paris. Vereinzelt hat es Forderungen gegeben, die Lindemann-Shows zu verbieten.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Sein nächster Auftritt findet jedoch nicht auf europäischem Boden statt, sondern in den USA. Der 60-Jährige wurde für das „Blue Ridge Rock Fest“ im amerikanischen Virgina gebucht, auf dem International Raceway. Beworben wird er da als „Voice of Rammstein“, vielleicht ist er in den USA unter eigenem Namen nicht bekannt genug, und mit einer „Exclusive United States Performance“. Im Lineup wird er auf Position sieben genannt, nach Slipknot, Pantera, Shinedown, Five Finger Death Punch, Limp Bizkit und Evanescence.

Fest steht, dass die Amerikaner zwar auch über die Missbrauchsvorwürfe berichtet haben, das Thema jedoch weit kleinere Wellen geschlagen hat als in der Heimat des streitbaren Frontmanns. Lindemann wird am Festivalfreitag bei „America’s largest Rock and Metal Gathering“, wie es in der Eigenwerbung heißt, auftreten, und ist dort, zumindest auf dieser von mehreren Bühnen, der Headliner des Festivalabends. Dass er in den USA die massiven Vorwürfe gegen ihn thematisiert, ob durch stullige Reime oder unangebrachte Verhohnepipelung eigener Songtexte, gilt aus ausgeschlossen.

Zuletzt trat Till Lindemann am 02. Dezember 2022 auf, in Toluca, Mexiko. Die Setlist, inklusive kontrovers diskutierter Songs wie „Praise Abort“ und „Ich hasse Kinder“, lautete damals wie folgt:

Skills in Pills

Fat

Ich weiß es nicht

Allesfresser

Knebel

Golden Shower

Blut

Praise Abort

Ach so gern

Gummi

Steh auf

Ich hasse Kinder

Wer weiß das schon (Instrumental)