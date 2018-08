Ringo Starr feiert sein persönliches Beatles-Jubiläum

Die Beatles wurden zwar schon 1957 gegründet, Ringo Starr stieß aber erst fünf Jahre später zur Band. Genauer gesagt im Jahr 1962, als er den Original-Schlagzeuger Pete Best ersetzt hat. Auf Twitter hat sich Ringo Starr nun an den geschichtsträchtigen Tag erinnert, der sein Leben für immer verändert hat.

„Ein großartiger Tag“

„Vor 56 Jahren, am Mittwoch, den 15. August, luden mich John, Paul und George dazu ein, Teil der Beatles zu werden. Es war ein großartiger Tag für mich. Frieden und Liebe.“

56 years ago Wednesday, 15 August John Paul and George invited me to become part of the Beatles it was a great day for me peace and love. 😎✌️🌟💖🤓😏🤨 — #RingoStarr (@ringostarrmusic) August 15, 2018

Ringo Starr war schon vorher ein Freund der Beatles und hat zuvor in der Band Rory Storm And The Hurricanes gespielt, der Rest ist Geschichte, wie es so schön heißt.

Dieses Jahr wurde Ringo Starr, der bürgerlich Richard Starkey heißt, auch zum Ritter geschlagen, für seine „Dienste im Namen der Musik“. Yoko Ono gratulierte damals Starr auf Twitter und schrieb „Das wurde auch Zeit“:

„Ich freue mich sehr, dass Du diese Ehrung durch die Queen bekommen hast. Es ist eine Ehre für jeden in der Beatles-Familie, und ich liebe Dich sehr.“

Weiterlesen Die 100 besten Schlagzeuger aller Zeiten: Ringo Starr, The Beatles Obwohl er in den extravaganten und farbenfrohen späten Sechzigern nicht ausreichend gewürdigt wurde, war es Ringo, der der größten Band aller Zeiten nicht nur ihr Fundament – sondern auch ihrer Musik Gestalt und Fokus gab. Ringo Starr wurde 20 Jahre nach Paul McCartney zum Ritter geschlagen. Nach der Trennung der Beatles im Jahr 1970 hat Starr unter anderem eine Karriere als Solo-Künstler verfolgt und bisher insgesamt 19 Studio-Alben veröffentlicht. Sein letztes und immer noch aktuelles Album „Give More Love“ erschien am 15. September 2017. Angekündigt hatte er es passenderweise am 07. Juli 2017, seinem 77. Geburtstag. Ab September ist Ringo Starr auch wieder auf Tour und spielt mehrere Konzerte in den USA. Zuvor kam Ringo Starr mit seiner Band im Juni 2018 für vier Konzerte auch nach Deutschland.

Ringo Starr wurde am 07. Juli 1940 in Dingle, Liverpool, England geboren.