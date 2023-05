Rock am Ring 2023: Diese Bands gibt’s kostenlos im Livestream zu sehen

Dieses Wochenende (2. bis 4. Juni) findet das Festival Rock am Ring auf dem Nürburgring in der Eifel statt. Wer nicht vor Ort sein kann, sich aber die vielen Acts dennoch nicht entgehen lassen will, hat auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit, das Festival im Livestream zu verfolgen. Dieser wird kostenlos auf RTL+ zu sehen sein.

Empfehlung der Redaktion Rock im Park: Five Finger Death Punch werden durch Bullet For My Valentine ersetzt

Welche Bands sind im Livestream zu sehen?

Nun ist bekannt gegeben worden, welche Auftritte übertragen werden. Mit den Foo Fighters, Kings of Leon und Die Toten Hosen sind alle drei Headliner im Programm vertreten. Auch die jeweilis zweit- und drittgrößten Acts des Tages sind kostenlos zu sehen.

Die komplette Auflistung der Bands findet ihr hier.

Freitag – 02. Juni:

Foo Fighters

Rise Against

Limp Bizkit

Yungblud

Fever 333

Jinjer

Flogging Molly

Finch

Giant Rooks

Badmomzjay

JuJu

Mehnersmoos

Bounty & Cocoa

Hot Milk

Samstag – 03. Juni:

Kings Of Leon

K.I.Z

Tenacious D

Incubus

Nothing But Thieves

Blond

Evanescence

Kontra K

Papa Roach

Hollywood Undead

Hot Water Music

Bury Tomorrow

Cleopatrick

Sonntag – 04. Juni:

Die Toten Hosen

Machine Gun Kelly

Turnstile

NOFX

Sum 41

Boysetsfire

Bring Me The Horizon

Bullet For My Valentine

Arch Enemy

Steel Panther

Three Days Grace

Maggie Lindemann

Empfehlung der Redaktion Foo Fighters: Dave Grohl bricht auf der Bühne in Tränen aus

RTL+ überträgt also die Utopia Stage und die Mandora Stage, nur die Orbit Stage ist den Besucher:innen des Festivals vorbehalten.

Den Timetable der Konzerte teilte das Rock am Ring auf Instagram mit.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Rock am Ring (@rockamringofficial)

Sämtliche weitere Infos zum Festival findet ihr in unserem Info-Artikel.