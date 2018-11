ROLLING STONE Park 2019: Vorverkauf hat begonnen

Was für ein Start für den ROLLING STONE Park! Mit guter Stimmung und erstklassigen Konzerten (u.a. von The Decemberists und The Flaming Lips) erfüllte das neue Indoor-Festival in der „scharfen Location“ (Sven Regener, Element Of Crime) Europa Park gleich alle Erwartungen.

Schon jetzt können Buchungen für die kommende Ausgabe vom 08. bis 09. November 2019 vorgenommen werden. ROLLING-STONE-Abonnenten erhalten 15 Euro Rabatt auf den Gesamtpreis (gilt nur für Karten mit Übernachtung).

ROLLING STONE Park 2019: Das kosten die Tickets

Bands und Musiker, die 2019 bei ROLLING STONE Park auftreten werden, werden in den nächsten Wochen und Monaten bekanntgegeben. Auf rollingstone.de erfahren Sie als erste davon.