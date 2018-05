ROLLING STONE präsentiert: Jack White auf Deutschland-Tour 2018

„Boarding House Reach“ ist bereits das dritte Solo-Album von Jack White. Möglicherweise ist es das bisher ambitioniertestes Werk des ehemaligen White-Stripes-Kopfs – mit Songs, die gleichzeitig zeitlos und modern sind.

Dabei decken die 13 Titel eine stilistische Bandbreite von Rock'n Roll, Proto Punk, Gospel Blues, Country bis hin zu Electro, Hard Funk und Hip Hop ab. Jack White schrieb „Boarding House Reach" in völliger Isolation in einem spartanischen Apartment, aufgenommen und produziert wurde es dann in den Sear Sound Studios in New York, den Capitol Studios in L.A, sowie im hauseigenen Third Man Studio in Nashville. Neben dem Gesang spielt Jack White akustische und elektrische Gitarren, Schlagzeug, Orgel und Synthesizer.

Im Studio gab es Unterstützung von Schlagzeuger Louis Cato (Beyoncé, Q-Tip, John Legend, Mariah Carey), den Bassisten Charlotte Kemp Muhl (The Ghost of a Saber Tooth Tiger) und NeonPhoenix (Kanye West, Lil Wayne, Jay-Z), Syn- thesizer-Spieler DJ Harrison und Anthony „Brew“ Brewster (Fishbone, The Untouchables), den Keyboardern Neal Evans (Soulive, Talib Kweli, John Scofield) und Quincy McCrary (Unknown Mortal Orchestra, Pitbull), den Perkussionisten Bobby Allende (David Byrne, Marc Anthony) und Justin Porée (Ozomatli) und Backingvokalistinnen wie Esther Rose und Ann & Regina McCrary von Nashvilles Gospeltrio The McCrary Sisters.

Im Oktober wird Jack White die Songs seiner neuen LP „Boarding House Reach“ live in Deutschland vorstellen. Präsentiert von ROLLING STONE.

Jack White live 2018

12.10. Berlin, Verti Music Hall

13.10. München, Zenith

14.10. Dortmund, Warsteiner Music Hall

