ROLLING STONE präsentiert: The War On Drugs auf Tour im August 2018

Mit der Veröffentlichung ihres dritten Albums „Lost In The Dream“ im Frühjahr 2014 gelang The War On Drugs der langersehnte Durchbruch. Das Album bekam sehr gute Kritiken und tauchte in vielen Jahresbestenlisten 2014 auf. Musikalisch reicht das Angebot der Band von Krautrock bis Americana, Fans hörten Einflüsse von Bruce Springsteen bis zu Neil Young.

2017 hat die Band rund um Mastermind Adam Granduciel mit „A Deeper Understanding“ wohl ihre ausgereifteste Platte vorgelegt. Dafür gab es just bei den Grammys einen Preis für das beste Rock-Album.

Nach einigen Live-Auftritten im vergangenen Jahr kommen die Amerikaner auch 2018 noch einmal nach Deutschland zurück für einen exklusiven Gig in Hannover – präsentiert von ROLLING STONE.

The War On Drugs live 2018