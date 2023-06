Rolling Stones: „Forty Licks“ erscheint in neuer Auflage

Die Rolling Stones 2003 in München (Photo by Dave Hogan/Getty Images)

Am 26. Juli veröffentlichen die Rolling Stones ein Reissue von „Forty Licks“– die Neuauflage der Edition von 2002. „Forty Licks“ wurde ursprünglich veröffentlicht, um das 40-jährige Bestehen der Rolling Stones zu feiern und den Beginn ihrer „Licks“-Tour zu markieren.

Die über zweieinhalbstündige Sammlung aus 40 Songs enthält die wohl wichtigen Songs der Stones aus ihrer mittlerweile 60-jährigen Bandgeschichte, inklusive der sieben Singles, die es damals auf Platz 1 der UK-Charts schafften: „Satisfaction“, „Miss You“, „Brown Sugar“, „Paint It, Black“, „Honky Tonk Women“, „Get Off Of My Cloud“ und „Angie“.

Die Neuauflage von „Forty Licks“ wird zunächst in digitaler Form veröffentlicht. Zwei Tage später wird sie in einer limitierten Vier-Disc-Version auf schwarzem 180-Gramm-Vinyl in einer Klappbroschur mit breitem Rücken erhältlich sein.

1. Vinyl:

Street Fighting Man Gimme Shelter (I Can’t Get No) Satisfaction The Last Time Jumpin‘ Jack Flash You Can’t Always Get What You Want 19th Nervous Breakdown Under My Thumb Not Fade Away Have You Seen Your Mother, Baby, Standing In The Shadow?

2. Vinyl:

Sympathy For The Devil Mother’s Little Helper She’s A Rainbow Get Off Of My Cloud Wild Horses Ruby Tuesday Paint It, Black Honky Tonk Women It’s All Over Now Let’s Spend The Night Together

3. Vinyl:

Start Me Up Brown Sugar Miss You Beast Of Burden Don’t Stop Happy Angie You Got Me Rocking Shattered Fool To Cry

4. Vinyl:

Love Is Strong Mixed Emotions Key To Your Love Anybody Seen My Baby? Stealing My Heart Tumbling Dice Undercover Of The Night Emotional Rescue It’s Only Rock ‚N‘ Roll (But I Like It) Losin‘ My Touch