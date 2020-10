Sammy Hagar und Michael Anthony: Video-Tribut an Eddie Van Halen

„Wir entschlossen uns dazu, die Versöhnung vor der Öffentlichkeit geheim zu halten, um zu verhindern, dass Gerüchte einer möglichen Reunion die Runde machten“, so Sammy Hagar über eine seiner letzten Konversationen mit seinem langjährigen Weggefährten Eddie Van Halen.

Wenn man Sammy Hagar glauben darf, gab es zwischen ihm und Eddie Van Halen schon vor dessen Tod kein böses Blut mehr. In einem Brief an Radio-Legende Howard Stern erklärte der Musiker: „Ich würde gerne mitteilen, dass Eddie und ich bereits seit Anfang des Jahres immer wieder miteinander schrieben und seitdem nichts als Liebe füreinander übrig hatten.“ In seiner Tribut-Sendung an den verstorbenen Gitarrenvirtuosen verlas Stern am 7. Oktober 2020 unter anderem einen Brief des ehemaligen Van-Halen-Sängers Sammy Hagar. Tatsächlich hätten sich die einst zerstrittenen Musiker damals in beidseitigem Einverständnis dazu entschieden, ihre Versöhnung vor der Öffentlichkeit geheim zu halten.…