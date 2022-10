Seltene Ansprache: Bob Dylan dankt auf der Bühne Kunst- und Musikliebhabern

Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett, SOPA Images. All rights reserved.

Singer-Songwriter-Legende Bob Dylan hüllt sich abseits von seinen Liedern gerne in Schweigen, auch auf der Tour zu seinem letzten Album „Rough and Rowdy Ways” (2020) lässt er die Musik meist für sich sprechen. Ein paar Worte hatte er auf den letzten Konzerten aber doch für die Fans übrig. Den Song „When I Paint My Masterpiece“ widmete er bei zwei Konzerten in London den versammelten Kunst- und Musikliebhabern.

Am 19. und 20. Oktober gab Dylan zwei aufeinanderfolgende Konzerte im Londoner Palladium-Theater. „Danke, Kunstliebhaber“, sagte er beim Konzert am Mittwoch, den 19.10 zu den Fans, nachdem er „When I Paint My Masterpiece“ gespielt hatte. „Danke, Musikliebhaber“ sagte er am Donnerstag an gleicher Stelle. Außerdem machte Dylan das Publikum beim zweiten Konzert darauf aufmerksam, dass Lucina Tait, die Witwe des 2002 verstorbenen The-Clash-Sängers Joe Strummer, im Publikum war. Dylan bat Tait darum, aufzustehen, damit die Zuschauer*innen ihr Beifall klatschen konnten.

„When I Paint My Masterpiece“ ist nie auf einem regulären Dylan-Album erschienen, sondern nur auf dem Best-Of „Bob Dylan’s Greatest Hits Vol. II“ (1971). Eine Alternativversion veröffentlichten im gleichen Jahr The Band, die Formation aus Dylans damaligen Begleitmusikern. Dylan hat in den letzten Jahren anscheinend wieder Gefallen an dem Track gefunden und spielt ihn regelmäßig live.

Auf der aktuellen Tour war der Track einer der wenigen älteren Songs. Sein letztes Album „Rough and Rowdy Ways” spielt Dylan dagegen fast komplett, nur das 17-minütige „Murder Most Foul“ lässt er aus. Nach zwei weiteren Abenden im Palladium setzt Dylan die Tour im Oktober rund November quer durch Großbritannien und Irland fort.