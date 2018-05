Shitstorm gegen DSDS wegen Avicii-Cover: Wirklich so schlimm?

Avicii ist tot. Der schwedische Musiker mit dem bürgerlichen Namen Tim Bergling wurde nach Informationen der schwedischen Tageszeitung „Aftonbladet“ in der omanischen Hauptstadt Muscat tot aufgefunden. Berglings Sprecherin Ebba Lindqvist bestätigte das mittlerweile. Er wurde 28 Jahre alt. Avicii wurde international weltbekannt mit den Hits „Wake me up“ und „Levels“. „Wake Me Up“ gilt gar als Song mit den zweitmeisten Donwloads in Deutschland, nach Helene Fischers „Atemlos“. Die Todesursache Berglings muss noch bekannt gegeben werden. Die Familie bittet um Rücksichtnahme, es werde zunächst keine weiteren Statements zum Tod des Musikers geben. Sein Manager Ash Pournouri veröffentlichte auf seinem Instagram-Account ein schwarzes…