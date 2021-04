Die „Simpsons“ machen sich über Morrissey lustig

Lisa verehrt Smiths-Sänger Morrissey in der Episode „Panic on the Streets of Springfield“

Die „Simpsons“ haben eine lange Tradition, sich mit der vor allem auch britischen Rockmusikgeschichte auseinanderzusetzen. Zahlreiche Gastauftritte von Roger Daltrey bis hin zu allen lebenden Beatles schmückten die Animationsserie. Eine Band fand bisher aber keinen Einschlag bei den Gelben: The Smiths.

Das hat sich in der neuen Episode „Panic on the Streets of Springfield“ (läuft kommenden Sonntag, 18. April, in den USA im TV) geändert. Darin ist die Rede davon, dass Lisa Simpson von einem „depressiven Sänger aus den 80ern“ besessen ist.

Benedict Cumberbatch spricht Morrissey

Namentlich erwähnt wird der Bursche nicht, doch „Simpsons“-Drehbuchautor Tim Long teilte bereits ein Teaserbild des Musikers, von dem die Rede ist, auf Twitter. Und damit ist das Rätselraten auch schon vorbei: Die Animationsserie belustigt sich tatsächlich über den mürrischen Smiths-Sänger.

Okay, that’s it: best three „Simpsons Smiths songs“ get a physical copy of this poster for their mopey bedroom wall. Use hashtag #SimpsonsSmiths pic.twitter.com/LXy9ozELIW — Tim Long (@mrtimlong) April 15, 2021

Gesprochen wird der Simpsons-Morrissey von „Sherlock“-Star Benedict Cumberbatch. Ob Moz kurzfristig nicht verfügbar war oder sich über die Anfrage aufregte und sofort absagte, ist allerdings nicht bekannt.

Die Folge ist Teil der inzwischen 32. Season der „Simpsons“. Wie man an der ironischen Würdigung der Smiths sieht, haben die Macher, auch wenn die Geschichten nicht mehr so richtig zünden, zumindest nicht die Lust am Katz-und-Maus-Spiel mit der Populärkultur verloren. Zuletzt wurde bestätigt, dass es auch eine 33. und 34. Staffel geben wird.