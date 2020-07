So reagiert Joey Armstrong auf Lydia Nights Missbrauchs-Anschuldigungen

„Jedes Mal, wenn wir sexuell einen Schritt weitergingen, kam es dazu, weil er es wollte,“ so die 19-Jährige Punkmusikerin, die zu Beginn der Beziehung mit dem Sohn von Green-Day-Sänger Billie Joe Armstrong erst 16 war.

Lydia Night von der kalifornischen Punkrock-Band The Regrettes hat Missbrauchsvorwürfe gegen SWMRS-Schlagzeuger Joey Armstrong erhoben. Er ist der Sohn des Green-Day-Frontmanns Billie Joe Armstrong. Die 19-Jährige unterstellt dem Musiker, sie in einer früheren Beziehung sexuell sowie emotional missbraucht zu haben. Night soll damals 16 und er 22 Jahre alt gewesen sein. Am Montag (20. Juli) teilte die Sängerin und Gitarristin eine lange Erklärung auf Instagram. Darin schilderte sie ausführlich, wie sie die Beziehung zu Armstrong damals erlebt habe. Sie schrieb: „Aufgrund unseres Altersunterschieds bat mich Joey ständig, unsere Beziehung so versteckt wie möglich zu halten.“ Lydia Night offenbarte sich nach…