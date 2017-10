St. Vincent: Neue Single „Pills“ – mit Jenny Lewis und Kamasi Washington

St. Vincent hat einen weiteren Track aus ihrer neuen LP „Masseduction“ geteilt, die am kommenden Freitag (13. Oktober) erscheint. „Pills“ ist allerdings alles andere als eine Ego-Angelegenheit der exzentrischen Sängerin. Für den Song arbeitete die 35-Jährige mit Jenny Lewis und Jazz-Shootingstar Kamasi Washington zusammen.

Weiterlesen Coming Soon: Die wichtigsten Alben im Herbst 2017 Neue Platten von Taylor Swift, Kettcar, Gisbert zu Knyphausen, St. Vincent, Robert Plant, Wanda und vielen mehr versprechen einen ausgesprochen spannenden musikalischen Herbst. Im Hintergrund sind zudem Back-Vocals von Cara Delevigne zu hören. Das Model war einige Zeit lang die Lebenspartnerin von St. Vincent, die mit bürgerlichem Namen Annie Clarke heißt. Jack Antonoff leitete die Produktion und sorgte auch für den brodelnden Beat.

St. Vincent live 2017 in Berlin

Zuletzt erschienen bereits die Songs „New York“ und Los Angeles“ als Singles aus dem nem neuen Album. Am 26. Oktober 2017 tritt St. Vincent im Huxley’s Neue Welt in Berlin auf. Es ist ihr einziger geplanter Auftritt in Deutschland in diesem Jahr.

