Stevie Nicks und Lindsey Buckingham: Das stand in dem Brief, den sie ihm nach seinem Herzinfarkt schickte

Auf Twitter hat Stevie Nicks einen Tagebucheintrag geteilt, indem sie darüber schreibt, wie wichtig das Tragen einer Maske ist und wie gefährlich das Corona-Virus für uns alle sein kann.

Masken sind seit dem Ausbruch des Coronavirus zu einem Alltagsbegleiter geworden, den nicht jeder gerne sieht. Stevie Nicks hat die Bevölkerung nun in einem Tagebucheintrag, den sie am Mittwoch (12. August) auf Twitter veröffentlicht hat, dazu aufgefordert, Masken zu tragen, da das Virus „eine wahre amerikanische Horror-Story“ sei. Der Eintrag ist auf Montag, den 10. August, datiert und veranschaulicht, was die Fleetwood-Mac-Sängerin über die derzeitige Situation denkt. „Das Virus kann dich töten. Es kann mich töten.“ „Was jetzt in unserem Land vor sich geht, ist eine echte 'American Horror Story'“ schreibt sie, und spielt damit auf die Serie „American Horror…